Потерянный с радаров туристический вертолет Robinson совершил аварийную посаку в районе горы Красная (Сахалинская область). На место ЧП выдвинулись 18 спасателей, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее поступила информация об исчезновении с радиолокаторов вышеупомянутого судна в Сахалинской области. В нем находилось три человека.