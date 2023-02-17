Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ

Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты. Также вопросы вызывают спорные решения командования и отсутствие значимых достижений. Ранее СМИ сообщили о прекращении набора новых бойцов в ЧВК "Вагнер" из заключенных российских тюрем.

Как рассказал основатель ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин, все обязательства перед теми, кто уже работает в организации, соблюдаются. Как отмечают в прессе, "вагнеровцы" сражаются на самых трудных участках фронта в зоне СВО. В частности — на подступах к Бахмуту (Артемовску) и непосредственно в самом городе. В таких условиях необходимы ротация бойцов и пополнение личного состава.

Однако Минобороны все равно "перекрывают воздух" ЧВК "Вагнер", хотя абсолютно понятно, что такая ситуация на фронте негативно отразится на сроках достижения целей СВО, лишь отдаляя долгожданную победу. Так, Телеграм-канал "МаксЛоранн" сообщает об отказе осужденных заключать контракты с официальным ведомством из-за недоверия к руководству. Это объясняется сразу несколькими фактами — харьковская "перегруппировка" и сдача Херсона, плюс ряд поступающих сообщений с фронтов о недостатке снабжения, которое компенсируется за счет помощи волонтеров.

При этом стоит напомнить, что возглавляемое Сергеем Шойгу военное ведомство давно пытается нивелировать достижения ЧВК. Недавно в МО РФ запретили упоминание бойцов в материалах об СВО. В ежедневных сводках их очевидные достижения также не замечаются.