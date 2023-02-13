Украинских беженцев в Великобритании вербуют для службы в рядах ВСУ. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев", — рассказал он.
По его словам, сотрудники украинского посольства разыскивают своих сограждан, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину.
Global Times: Байден едет в Польшу, чтобы надавить на Россию
Основной целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет усиление давления на европейских лидеров с тем, чтобы они продолжили натиск на Россию.
Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова пытались отравить
В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Посольство США призвало граждан покинуть Россию
Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи
Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"
Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.