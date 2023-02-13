Украинских беженцев в Великобритании вербуют для службы в рядах ВСУ. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев", — рассказал он.

По его словам, сотрудники украинского посольства разыскивают своих сограждан, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину.