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  • Опубликована сегодня в 16:50

Венгрия не позволит Киеву вступить в ЕС и НАТО без восстановления прав венгров

Петер Сийярто, глава венгерского МИД, заявил, что Венгрия позволит Украинре вступить в Евросоюз и НАТО только в том случае, если она решит проблемы с национальными меньшинствами.

"Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше"

Ранее Венгрия заявила, что не хочет участвовать в закупке ЕС боеприпасов для Украины, так как категорически против своего участия в конфликте.

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