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  • Опубликована сегодня в 10:43

Глава МИД Венгрии: в планах провести переговоры с Новаком и Лихачёвым касательно сотрудничества в энергетике

В ближайшем будущем Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, намерен провести переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым о сотрудничестве в сфере энергетики.

"Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения"

Ранее Сийярто сообщил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с "Газпромом".

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