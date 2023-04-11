В ближайшем будущем Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, намерен провести переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым о сотрудничестве в сфере энергетики.
"Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения"
Ранее Сийярто сообщил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с "Газпромом".
Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине
У политика состоится встреча с премьер-министром страны и его замом Джастином Трюдо и Христей Фриланд
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела