В ближайшем будущем Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, намерен провести переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым о сотрудничестве в сфере энергетики.

"Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения"

Ранее Сийярто сообщил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с "Газпромом".