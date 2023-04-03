Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:45

МИД Венгрии сообщило, что страна не откажется от надежного источника энергии "Газпрома"

Политическая мировая обстановка не заставит правительство Венгрии отказаться от надежных долгосрочных контрактов, связанных с энергетикой. Будапешт продолжит взаимодействовать с российским "Газпромом". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в столице центральновосточного государства.

"Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надежных источников энергии"

Как он сказал, обеспечение стабильных поставок энергоресурсов является приоритетным фактором для страны, поэтому правительство Венгрии "не готово и не будет отказываться от них, это точно".

Ранее от властей Будапешта поступило заявление, что они заблокировали бы решение на проведение санкций против российской атомной энергии, была бы у них такая возможность.

Мир

Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию впервые с 2016 года

Президент Ирана Ибрахим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд. Об этом сообщает ТАСС.

Читать полностью

Global Times: Доллар быстро теряет свои позиции в мировой экономике

Страны Юго-Восточной Азии начинают избавляться от американского доллара в связи с тем, что введенные против России санкции привели к блокировке ее долларовых активов за рубежом.

Читать полностью

Общество

Психиатр рассказал о появлении зависимостей у людей

Количество различных зависимостей увеличивается каждый день. Об этом рассказал врач психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин.

Читать полностью
Пригожин: Командиры

Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском

Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.

Читать полностью

Новости