Политическая мировая обстановка не заставит правительство Венгрии отказаться от надежных долгосрочных контрактов, связанных с энергетикой. Будапешт продолжит взаимодействовать с российским "Газпромом". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в столице центральновосточного государства.
"Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надежных источников энергии"
Как он сказал, обеспечение стабильных поставок энергоресурсов является приоритетным фактором для страны, поэтому правительство Венгрии "не готово и не будет отказываться от них, это точно".
Ранее от властей Будапешта поступило заявление, что они заблокировали бы решение на проведение санкций против российской атомной энергии, была бы у них такая возможность.
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