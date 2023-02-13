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  • Опубликована сегодня в 15:39

Начался рабочий визит в Беларусь министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, прибыл с рабочим визитом в Белорусь. Политик намерен встретиться с коллегами Сергеем Алейником и Александром Червяковым, сказано на заявлении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

«Начался рабочий визит в Беларусь министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. В программе - ряд мероприятий, в том числе переговоры с коллегой Сергеем Алейником, министром экономики Александром Червяковым», - отмечается введомстве

Венгерский дипломат также сообщил, что цель его "рабочей поездки" заключается в том, чтобы представить официальную позицию Будапешта о необходимости скорейших мирных переговоров по Украине.

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