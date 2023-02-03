Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко прокомментировал заявление посла США Дэвида Прессмана с критикой Будапешта по антироссийским санкциям, призвав американского дипломата не вмешиваться во внутренние дела Венгрии.
По словам Сийярто, высказывание американского дипломата "абсолютно не интересно", так как Прессман не имеет отношения к внутренней политики Венгрии, и вмешиваться в них — не его работа.
"Когда мы принимаем послов, нам хочется думать, что эти люди приехали сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении", — подчеркнул глава МИД Венгрии.
Ранее Прессман обвинил венгерские власти в "противодействии" европейским санкциям в отношении России.
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