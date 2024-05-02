Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь напомнил о своём намерении построить "железный купол" — ситему противоракетной обороны — над территорией Соединённых Штатов. Он планирует реализовать эту идею в случае своего переизбрания на пост президента.

Прообраз такой системы уже существует в Израиле. Дональд Трамп поделился своими планами в ходе предвыборного тура, выступая в городе Фрилэнд, штат Мичиган.

"В свой следующий президентский срок я создам превосходный "Железный купол", как это сделал Израиль, а может быть, даже лучше. Почему у нас до сих пор нет такой системы? Она нам необходима. За пределами нашей страны есть много жестоких людей и злоумышленников. Мы создадим самый лучший "Железный купол". Мы построим его здесь, в Америке", — сказал он.

По словам Трампа, такой купол не только укрепит обороноспособность страны, у которой "много недругов за рубежом", но и поможет создать множество рабочих мест.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)