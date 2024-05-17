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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 8:36

Ушаков: Путин и Си обсудили ситуацию вокруг Украины тет-а-тет

Владимир Путин и Си Цзиньпин детально обсудили ситуацию вокруг Украины в формате тет-а-тет, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Мир

Россия готова снабжать Китай чистой энергией

Россия готова снабжать Китай чистой энергией

«Россия готова и способна бесперебойно и надежно обеспечивать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой и доступной энергией, светом и теплом», — сказал президент.

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Россия на треть нарастила экспорт рыбы в Китай в первом квартале этого года

Россия на треть нарастила экспорт рыбы в Китай в первом квартале этого года

Более чем на треть, по информации Росрыболовства, выросли поставки отечественной рыбы китайским потребителям в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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Общество

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.

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Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами

Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами

Исследование ученых из Ратгерского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что прием лекарств для снижения давления у пожилых людей связан с более чем двукратным увеличением риска опасных переломов костей из-за падений.

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Новости