Владимир Путин и Си Цзиньпин детально обсудили ситуацию вокруг Украины в формате тет-а-тет, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
Россия готова снабжать Китай чистой энергией
«Россия готова и способна бесперебойно и надежно обеспечивать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой и доступной энергией, светом и теплом», — сказал президент.
Россия на треть нарастила экспорт рыбы в Китай в первом квартале этого года
Более чем на треть, по информации Росрыболовства, выросли поставки отечественной рыбы китайским потребителям в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта
Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.
Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами
Исследование ученых из Ратгерского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что прием лекарств для снижения давления у пожилых людей связан с более чем двукратным увеличением риска опасных переломов костей из-за падений.