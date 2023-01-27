Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против организаций и предприятий ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня — ядерная энергетика. По этому поводу мы ждем большую битву, но венгерское правительство наложит вето.