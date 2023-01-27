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  • Опубликована сегодня в 11:26

Венгрия заблокирует возможные санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики

Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против организаций и предприятий ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня — ядерная энергетика. По этому поводу мы ждем большую битву, но венгерское правительство наложит вето.

Мир

Пакистан начнет закупать сырую нефть из России в апреле

Поставки сырой нефти станут частью комплексного плана энергетической безопасности Пакистана.

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Госдума совместно с правительством РФ продолжают работать над законом об отсрочках от временной мобилизации

По словам депутатов, пакет законопроектов имеет принципиально важной значение, поскольку касается обороноспособности страны.

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Общество

Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ

В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.

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Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии

Артиста могут признать иностранным агентом.

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Новости