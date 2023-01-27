Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против организаций и предприятий ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня — ядерная энергетика. По этому поводу мы ждем большую битву, но венгерское правительство наложит вето.
Пакистан начнет закупать сырую нефть из России в апреле
Поставки сырой нефти станут частью комплексного плана энергетической безопасности Пакистана.
Госдума совместно с правительством РФ продолжают работать над законом об отсрочках от временной мобилизации
По словам депутатов, пакет законопроектов имеет принципиально важной значение, поскольку касается обороноспособности страны.
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ
В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.