Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Боровницки заявил, что Европе придется посылать войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению чиновника, страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, отправляя режиму вооружения. Если людские ресурсы здесь закончатся, то Европе придется отправить своих боевиков, считает министр.
"Запад решил не локализовать конфликт, а вывести его на всеобщий уровень", — отметил Салаи-Бобровницки.
Свою мысль политик завершил словами о том, что США должны сесть за стол переговоров с Россией, чтобы конфликт был разрешен.
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