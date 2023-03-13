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  • Опубликована сегодня в 22:44

Министр обороны Венгрии: Европе придется отправлять свои войска на Украину

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Боровницки заявил, что Европе придется посылать войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению чиновника, страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, отправляя режиму вооружения. Если людские ресурсы здесь закончатся, то Европе придется отправить своих боевиков, считает министр.

"Запад решил не локализовать конфликт, а вывести его на всеобщий уровень", — отметил Салаи-Бобровницки.

Свою мысль политик завершил словами о том, что США должны сесть за стол переговоров с Россией, чтобы конфликт был разрешен.

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