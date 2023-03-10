Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что может пересмотреть отношения с России на фоне "изменения геополитических реалий". Об этом сообщает Bloomberg.

Политик подчеркнул, что после завершения специальной военной операции российско-европейские отношения должны быть восстановлены, однако это "далеко от реальности".