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  • Опубликована сегодня в 11:15

Орбан: Венгрия может пересмотреть отношения с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что может пересмотреть отношения с России на фоне "изменения геополитических реалий". Об этом сообщает Bloomberg.

Политик подчеркнул, что после завершения специальной военной операции российско-европейские отношения должны быть восстановлены, однако это "далеко от реальности".

"Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10-15 лет", — заявил Орбан.

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