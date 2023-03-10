Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что может пересмотреть отношения с России на фоне "изменения геополитических реалий". Об этом сообщает Bloomberg.
Политик подчеркнул, что после завершения специальной военной операции российско-европейские отношения должны быть восстановлены, однако это "далеко от реальности".
"Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10-15 лет", — заявил Орбан.
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