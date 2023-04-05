Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не станет поддерживать решения НАТО, которые могут привести к прямому столкновению с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат отметил, что страны-члены альянса не должны стать участниками конфликта на Украине. В связи с этим Сийярто добавил, что Венгрия будет рассматривать каждое решение, принятое на саммите в Вильнюсе, через призму этой позиции.
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