Движение гондол и судов экстренных службы по некоторым каналам Венеции приостановлено в связи с низким уровне воды. Как сообщает информационное агентство Reuters, отсутствие осадком является ключевой причиной, почему показатель уменьшился более чем на полметра от нормы.
Напомним, к текущему моменту в северных районах Италии продолжает расходиться засуха, что необычно для этого государства, которе всегда "славилось" наводнениями. По предварительным данным природозащитной организации Legambiente, объем снега в Альпах сократился на 53%, водные запасы рек - более чем на 60%.
Марочко: ВСУ надеются на открытие "второго фронта"
После визита в Киев Джо Байдена украинские командиры таким образом подымают боевой дух своих солдат.
Папа римский Франциск навестит старого друга «Мартин Фьерро» в зоопарке Владивостока
Понтифик посетить парк Дальневосточные Леопарды во Владивостоке, где проживает "Мартин Фьерро" — леопард, которому глава католической церкви лично придумал прозвище.
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство
Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля
Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту