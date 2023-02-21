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  • Опубликована сегодня в 9:45

Каналы в Венеции почти пересохли из-за отсутствия осадков

Движение гондол и судов экстренных службы по некоторым каналам Венеции приостановлено в связи с низким уровне воды. Как сообщает информационное агентство Reuters, отсутствие осадком является ключевой причиной, почему показатель уменьшился более чем на полметра от нормы.

Напомним, к текущему моменту в северных районах Италии продолжает расходиться засуха, что необычно для этого государства, которе всегда "славилось" наводнениями. По предварительным данным природозащитной организации Legambiente, объем снега в Альпах сократился на 53%, водные запасы рек - более чем на 60%.

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