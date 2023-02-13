Супруга короля Великобритании Карла III подверглась коронавирусной инфекции. Перед сдачей теста на COVID-19 у 75-летней Камиллы появились симптомы простуды. В связи с этим все мероприятия с ее участием на этой неделе отменены, сообщил Букингемский дворец.
Ранее сообщалось, что действующий монарх и его супруга прошли полный курс вакцинации от коронавируса, включая бустерную дозу. В феврале 2022 года Камилла впервые заразилась коронавирусной инфекцией.
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