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  • Опубликована сегодня в 19:31

Глава ЕК прокомментировала торговую сделку по Северной Ирландии между ЕС и Великобританией

Сотрудничество ЕС и Великобритании выходит на новый уровень: торговая сделка по Северной Ирландии "откроет новую главу" в их взаимоотношениях, а именно позволит уменьшить количество бюрократии на таможне, упростит движение товаров и людей через границу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьер-министром Риши Сунаком.

"Главное, что мы нашли решение для защиты каждого из наших рынков, которое устраивает обе стороны"

Напомним, что ранее Евросоюз планировал разорвать торговые соглашения с Великобританией, если королевство откажется от североирландского протокола.

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