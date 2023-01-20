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России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов
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  • Опубликована сегодня в 7:45

России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов

России стоит создать свою систему блокировки контента. В этом уверен профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГУ им. Баумана Виталий Вехов.

"Мы бы сократили в значительной мере денежные средства, которые тратятся сейчас на проведение всяких расследований по блокировке, по судебным тяжбам этого нежелательного контента, который сейчас существует", — поделился он.

Эксперт рассказал о системе фильтров. Новая система должна запрещать контент, направленный против России. На данный момент подобная система работает на прозападных платформах, но она отсеивает пророссийские материалы.

"Экономия бюджета в этой части на эти работы была бы, поскольку просто автоматически робот бы фильтровал все", — добавил Вехов.

Примечательно, что ранее о необходимости запретить YouTube сообщал предприниматель Евгений Пригожин. Он подчеркивал, что у России уже есть свои проверенные аналоги. Среди основных он назвал во "ВКонтакте" и Rutube.

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