Исследователи из США опровергли положительное воздействие вегетарианства и веганства на продление срока жизни

Основными причинами преждевременной смерти многих людей являются сердечно-сосудистые, метаболические заболевания и рак, часто обусловленные неправильным питанием. За последние десятилетия вегетарианская и веганская диеты стали популярными, основываясь на предполагаемых благотворных эффектах для здоровья и окружающей среды. Считалось, что вегетарианство снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, улучшая уровень холестерина в крови и чувствительность к инсулину, сообщает Газета.Ру.

В исследование вовлекли 117 673 участников среднего и пожилого возраста. Ученые собрали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках участников, разделив их на четыре группы: веганы, оволактовегетарианцы, пескетарианцы и мясоеды.

За 18 лет наблюдения ушли из жизни 39 763 участника. Изначальные результаты показали, что у пескетарианцев количество летальных исходов было ниже. Однако после корректировки на факторы, такие как курение, употребление алкоголя, этническая принадлежность, образование, ИМТ и сопутствующие заболевания, эта разница стала незначительной. Кроме того, не выявлено существенного влияния вегетарианской диеты на риск преждевременной смерти от всех причин.