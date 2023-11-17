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Были названы овощи, которые лучше употреблять в приготовленном виде
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  • Опубликована сегодня в 16:55

Были названы овощи, которые лучше употреблять в приготовленном виде

Диетолог Лора Браун из Университета Тиссайда в Британии выделяет морковь, болгарский перец, спаржу и помидоры как овощи, которые в приготовленном виде оказывают больше пользы для организма, чем в сыром виде, сообщает Газета.Ру.

Специалист по питанию пояснила, что при приготовлении спаржи разрушаются ее клеточные стенки, что делает витамины А, В9, С и Е более доступными для усвоения. То же самое происходит с помидорами при их термической обработке (обжаривании, тушении), что приводит к увеличению содержания в них ликопина — растительного пигмента, способствующего укреплению сердца и сосудов.

Также отмечается, что вареная морковь богаче бета-каротином по сравнению с сырой. Это вещество положительно воздействует на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память. Однако обжаривание этого овоща может уменьшить концентрацию каротиноидов, обладающих антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов — активных форм кислорода.

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