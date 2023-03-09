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  • Опубликована сегодня в 8:08

Подразделение ВДВ отразило атаку украинских националистов в ЛНР

Подразделение ВДВ отразило атаку украинских националистов, передвигавшихся неподалеку от их позиций. Об этом рассказал командир подразделения с позывным "Козырь". За работой десантников наблюдал корреспондент РИА "Новости.

"По разведданным, в лесополосе напротив было обнаружено до пяти человек противника. Принято решение отработать станковым гранатометом. Отработали одной "улиткой", профиналили все расчетом крупнокалиберного пулемета. Задача выполнена, противник отступил", - прокомментировал события "Козырь".

По его словам, открывать огонь приходится несколько раз в день, потому что противник передвигается малыми группами от двух до десяти человек. В непосредственной близости десантники наблюдают украинские посты, которые, без сомнения, будут вскоре уничтожены.

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