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  • Опубликована сегодня в 14:50

Ватикан: здоровье Папы Римского Франциска идет на поправку

Маттео Бруни, глава службы печати Святого престола, сообщил об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска после госпитализации. Он также добавил, что утром понтифик смог вернуться к работе.

"Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Клиническая картина непрерывно улучшается, плановое лечение продолжается"

Ранее стало известно, что Папа Римский испытывал трудности с дыханием - у него выявили выявили респираторную инфекцию, лечение которой требует терапии.

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