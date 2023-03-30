Маттео Бруни, глава службы печати Святого престола, сообщил об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска после госпитализации. Он также добавил, что утром понтифик смог вернуться к работе.

"Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Клиническая картина непрерывно улучшается, плановое лечение продолжается"

Ранее стало известно, что Папа Римский испытывал трудности с дыханием - у него выявили выявили респираторную инфекцию, лечение которой требует терапии.