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Госдума: изменения в УК необходимы для борьбы с вейпами среди детей
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  • Опубликована сегодня в 19:18

Госдума: изменения в УК необходимы для борьбы с вейпами среди детей

Масштабное распространение вейпов и электронных сигарет среди детей вызывает необходимость реагирования с использованием уголовно-правовых мер. Такую точку зрения выразила Ирина Панькина, первый зампредседатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, обсуждая законопроект о наказании за вовлечение детей в курение.

Предварительно, группа депутатов представила законопроект в Госдуму, который предусматривает возможное арест до шести месяцев за систематическое вовлечение детей в употребление табака и продуктов, содержащих никотин. Это касается случаев, когда лицо дважды за год привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения. Законопроект также предусматривает наказание для родителей и педагогов.

"В апреле Госдумой был принят ряд законов, в том числе по ужесточению правил продажи вейпов и электронных сигарет, а также по усилению административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции и за продажу несовершеннолетним таких изделий. Уже тогда мы с коллегами, понимая масштаб проблемы, обсуждали, что дальнейшим последовательным шагом должно стать внесение изменений в УК РФ. Данный вопрос критичен, сегодняшняя тенденция по массовому распространению среди детей различных табачных изделий, в том числе вейпов и электронных сигарет, как нам видится, требует в том числе и уголовно-правового реагирования", — отметила депутат.

Тем не менее, предложение депутатов не нашло поддержки в правительстве РФ и Верховном суде. По мнению правительства, в апреле 2023 года значительно ужесточились штрафы за вовлечение детей в курение, и "пояснительная записка к законопроекту не предоставила статистических данных или иных доказательств, указывающих на несостоятельность или неэффективность установленных административных мер".

Верховный суд РФ также отметил, что "необходимо более подробно обосновать вопрос о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление табака и никотина после привлечения лица к административной ответственности".

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