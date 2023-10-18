ScienceDirect: социальные сети связали с пристрастием к вейпам у молодежи

Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили связь между пристрастием молодежи к вейпингу и влиянием социальных сетей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Direct.

Учитывая широкое использование социальных сетей среди молодежи, бренды электронных сигарет запустили рекламные кампании на этих платформах, представляя вейпинг как здоровую альтернативу курению. Однако жидкости для парения содержат никотин и другие токсичные химические вещества, которые могут привести к заболеваниям легких и сердечно-сосудистой системы.

Исследователи проанализировали данные национального опроса об употреблении табака среди молодежи, проведенного в 2022 году. В опросе приняли участие примерно 23 445 учащихся средних и старших классов. Основное внимание было уделено измерению частоты употребления электронных сигарет студентами в течение предыдущих 30 дней.

Результаты показали, что как мужчины, так и женщины, активно участвовавшие в социальных сетях, вейпили гораздо чаще по сравнению с теми, кто проявлял меньший интерес к онлайн-сообществам.

На пристрастие к электронным сигаретам, вероятно, влияет как реклама, так и рост тревожности и депрессии из-за зависимости от социальных сетей. Постоянное желание быть онлайн может привести к стрессу, подталкивая молодых людей прибегать к курению.