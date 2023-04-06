Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании более 51 человека, которых подозревают в коррупции.

По предварительным данным известно, что обвиняемые связаны с различными коррупционными схемами.

Ранее сообщалось о 42 задержанных.

Деятельность правоохранительных органов Венесуэлы в принципе не стоит на месте. Так, в марте текущего года соответствующее ведомство ликвидировало одного из наиболее разыскиваемых в стране преступников - Карлоса Гомеса по прозвищу Кролик (Конехо).