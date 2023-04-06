Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:31

В Венесуэле задержано до 51 человека по подозрению в коррупции

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании более 51 человека, которых подозревают в коррупции.

По предварительным данным известно, что обвиняемые связаны с различными коррупционными схемами.

Ранее сообщалось о 42 задержанных.

Деятельность правоохранительных органов Венесуэлы в принципе не стоит на месте. Так, в марте текущего года соответствующее ведомство ликвидировало одного из наиболее разыскиваемых в стране преступников - Карлоса Гомеса по прозвищу Кролик (Конехо).

Мир

Американский и китайский авианосцы обозначились в Тайваньском проливе

Американский авианосец USS Nimitz находится в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" примерно в 740 километрах к востоку от Тайваня, что создает напряженную обстановку вокруг остова.

Читать полностью

Саудовская Аравия и Иран намерены восстановить дипотношения

Главы МИД государств договорились о начале подготовки к открытию дипломатической миссии

Читать полностью

Общество

Дни российского кино открылись в Азербайджане

Озвучена программа фестиваля, которая состоит из кинолент 2022 года выпуска

Читать полностью

Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"

Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO

Читать полностью

Новости