Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании более 51 человека, которых подозревают в коррупции.
По предварительным данным известно, что обвиняемые связаны с различными коррупционными схемами.
Ранее сообщалось о 42 задержанных.
Деятельность правоохранительных органов Венесуэлы в принципе не стоит на месте. Так, в марте текущего года соответствующее ведомство ликвидировало одного из наиболее разыскиваемых в стране преступников - Карлоса Гомеса по прозвищу Кролик (Конехо).
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