Объем валютных депозитов россиян в 2022 году снизился в 1,7 раза и составил 54,1 миллиард долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА "Новости".

По данным регулятора, депозиты россиян в иностранной валюте снизились за год примерно на 40%, или на 36,3 миллиарда долларов - до 54,1 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.