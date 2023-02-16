Объем валютных депозитов россиян в 2022 году снизился в 1,7 раза и составил 54,1 миллиард долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА "Новости".
По данным регулятора, депозиты россиян в иностранной валюте снизились за год примерно на 40%, или на 36,3 миллиарда долларов - до 54,1 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.
Силы ПВО Севастополя сбили два украинских беспилотника
Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев в своём Telegram-канале
Литва уведомила Белорусию о прекращении взаимодействия по движению транспорта на границе
Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии, заявив, что такой шаг со стороны Литвы никак не был обоснован
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков