США своим долларом нарушают все рамки приличия на международном рынке, поэтому некоторые страны задумались об увеличении торговли в нацвалютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Не случайно сейчас пошли разговоры о переходе на национальные валюты. Президенты Бразилии и Аргентины уже обсуждают возможность создания двусторонней валюты и, возможно, пойдут дальше — создание единой валюты для всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Лула да Силва предложил обсудить эту идею в рамках БРИКС, и тогда это уже будет не региональный, а глобальный подход к тому, что делать с валютно-финансовой сферой", — отметил министр.
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