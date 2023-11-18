Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев напомнил о своем текущем руководстве другой организацией, отвечая на вопрос о возможном назначении его гендиректором Большого театра.

Гергиев также отметил, что не следит за тем, что обсуждается в социальных сетях, и явно выразил фокус на руководстве Мариинским театром.

Ответив на предложение президента РФ о возможном воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров, Гергиев подчеркнул их значимость и могучие традиции.