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Валерий Гергиев прокомментировал возможное руководство Большим театром
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  • Опубликована сегодня в 13:41

Валерий Гергиев прокомментировал возможное руководство Большим театром

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев напомнил о своем текущем руководстве другой организацией, отвечая на вопрос о возможном назначении его гендиректором Большого театра.

Гергиев также отметил, что не следит за тем, что обсуждается в социальных сетях, и явно выразил фокус на руководстве Мариинским театром.

Ответив на предложение президента РФ о возможном воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров, Гергиев подчеркнул их значимость и могучие традиции.

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