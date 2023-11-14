Валентина Матвиенко требует решения проблемы с нехваткой учебников в школах при российских посольствах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает Министерство иностранных дел России выяснить обстоятельства с дефицитом учебников в школах, приуроченных к российским посольствам. Сенаторы планируют направить официальный запрос по этому вопросу министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выдвинул тему обеспечения учебными материалами в ходе слушаний, посвященных сохранению, защите и развитию русского языка. Матвиенко поддержала инициативу, отметив необходимость разбирательства в данном вопросе.

В ходе обсуждения подчеркнуто, что данная ситуация вызывает серьезное беспокойство, и будет подготовлено письмо Лаврову для более детального выяснения причин и поиска решений.

Министр иностранных дел РФ Михаил Галузин заверил, что вопрос будет тщательно изучен, учитывая существующие 82 школы за рубежом, где обучается около 4 тысяч 800 учеников на очной форме обучения.