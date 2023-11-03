Более 50% жителей Санкт-Петербурга прошли сезонную вакцинацию от гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора города Олега Эргашева.

По словам Эргашева, вакцинация беременных женщин уже достигла цели на 100%, а также было вакцинировано 450 837 детей. Кроме того, прививки от гриппа получили более 500 тысяч людей с хроническими заболеваниями, что составляет 77,6% от общего числа подлежащих вакцинации.

В прошлой неделе были вакцинированы 118 087 человек, и для этого на 477 объектах во всех районах Петербурга работали 360 прививочных бригад. Дополнительно в 14 районах (на 28 станциях, в торговых центрах и крупных торговых точках) действовали передвижные прививочные пункты.

Прививочная кампания в Санкт-Петербурге началась 28 августа. В рамках национального календаря прививок на 2023 год планируется вакцинировать 3,2 миллиона человек, что составляет 60% населения Петербурга.