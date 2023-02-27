Российские ученые разработали противоаллергенную вакцину, которая сможет защитить от орехов, яблок, а также пыльцы березы всех, у кого ярко вырабатывается гистомин на эти продукты. На данный момент медикамент проходит доклинические исследования, но, как говорят в Институте иммунологии ФМБА, в ближайшее время их пустят в пользование по территории всей страны.
Аллертикам понадобится от 3 до 5 инъекций, чтобы появился результат.
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