Болельщики запечатлели на трибунах нового дворца в Новосибирске "Сибирь-Арены" среди присутствующих на хоккейном матче между юниорскими командами России и Белоруссии людей с символикой известной во всем мире частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщает Telegram-канал "Первый в Новосибирске", который опубликовал фотографии зрителей, пришедших на матч с флагами, на которых изображена эмблема легндарного "Оркестра".

На появившихся в Сети снимках видно, что некоторые зрители, пришедшие посмотреть хоккейный поединок между командами юниоров России и Белоруссии развесили на трибунах флаги с символикой и девизом "Вагнера". Также между ними можно увидеть и Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен бойцами Красной Армии на крыше здания рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года.

Ранее СМИ сообщали, что в Аргентине один из жителей вышел 10 августа на акцию с флагом ЧВК "Вагнер", чтобы тем самым выразить поддержку легендарному подразделению, неоднократно доказавшему свою высокую эффективность.

Аналогичные акции в поддержку "вагнеровцев" проходили в текущем месяце также и в разных регионах России. Например, 4 августа в Республике Саха (Якутия) жители провели автопробег в память о погибших за Родину бойцов ЧВК "Вагнер". А в Екатеринбурге 5 августа по улицам города проехала колонна автомобилей с символикой частной военной компаниии, потом она направилась к Березовскому кладбищу, чтобы участники отдали почести похороненым там бойцам подразделения.