Евгений Пригожин прокомментировал санкции Евросоюза в отношении ЧВК "Вагнер"

Информационное агентство LIVE24 попросило российского предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать введение санкций против ЧВК "Вагнер". Его слова передает пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин выделил ключевую трудность, которую повлекут санкции. Это поставки натовского оружия, которым уже привыкли пользоваться в ЧВК "Вагнер".

"Теперь такие закупки усложнятся, но мы имеем достаточно неплохие каналы с европейскими производителями. В том числе, можем выкупать бартером за золото в слитках, а также начать получать оружие по несырьевым сделкам с учетом наших возможностей и передать часть сельхозугодий в Латинской Америке для расчетов за получаемое из США и Европы вооружение", — рассказал Пригожин.

Европейский союз в субботу, 25 февраля, опубликовал десятый пакет антироссийских санкций. В этот раз особое внимание было уделено ЧВК "Вагнер", под который пришлось выделить отдельный блок.