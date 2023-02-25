Евгений Пригожин прокомментировал санкции Евросоюза в отношении ЧВК "Вагнер"

Информационное агентство LIVE24 попросило российского предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать введение санкций против ЧВК "Вагнер". Его слова передает пресс-служба компании "Конкорд".
Пригожин выделил ключевую трудность, которую повлекут санкции. Это поставки натовского оружия, которым уже привыкли пользоваться в ЧВК "Вагнер".
"Теперь такие закупки усложнятся, но мы имеем достаточно неплохие каналы с европейскими производителями. В том числе, можем выкупать бартером за золото в слитках, а также начать получать оружие по несырьевым сделкам с учетом наших возможностей и передать часть сельхозугодий в Латинской Америке для расчетов за получаемое из США и Европы вооружение", — рассказал Пригожин.
Европейский союз в субботу, 25 февраля, опубликовал десятый пакет антироссийских санкций. В этот раз особое внимание было уделено ЧВК "Вагнер", под который пришлось выделить отдельный блок.
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