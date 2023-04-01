Представители ЧВК "Вагнер" набирают новобранцев в российских глубинках

Рекрутеры из ЧВК "Вагнер" активно ведут набор в ряды "оркестра" в российской глубинке. Мобильные центры колесят по всей стране. Очевидцы делятся фотографиями с Иркутской области, Карелии, Коми, Свердловской области. Заезжают в самые разные города и села.

ЧВК заявляли, что за месяц посетят около 40 тысяч населенных пунктов.

Местные жители подходят, активно интересуются условиями и записываются в ряды добровольцев прямо на месте. Новобранцам предлагают зарплату от 240 тысяч рублей, оплачиваемый отпуск, солидные премии, полное обеспечение вещами, а также проживание на этапе трудоустройства. Есть регионы, в которых предлагаемая рекрутерами зарплата превышает средний уровень.

Мобильные центры с бойцами самого эффективного формирования в России видели даже в маленьком поселке Заполярный с населением в 483 человека.