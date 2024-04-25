Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.04.2024 : 92,1314
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.04.2024 : 98,7079
Skoda продемонстрировала суперкар для Gran Turismo
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:34

Skoda продемонстрировала суперкар для Gran Turismo

Skoda представила виртуальный суперкар для видеоигры Gran Turismo, названный Skoda Vision Gran Turismo. Этот одноместный суперкар с футуристичным дизайном вдохновлён гоночным автомобилем 1100 OHC Spider 1957 года.

Суперкар обладает мощностью 1088 лошадиных сил, благодаря четырем электромоторам. Автомобиль выделяется своими активными аэродинамическими элементами, минималистичной кабиной с ковшеобразным сиденьем и инновационной информационной системой. Спортивный режим и заряд батареи отображаются на сложном дисплее, который также показывает изображение с камер заднего вида. Суперкар оснащён полным приводом и независимой подвеской, а его моторы питаются от литий-ионной батареи емкостью 87 кВтч, сообщает Motor.

Фото: openverse.org/Ivan Radic (CC BY 2.0 license)

Мир

Беларусь обвинила Литву в атаках на Минск с помощью дронов, но Литва продолжает это отрицать

Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис сообщил, что атака литовский дронов на территорию Беларуси - это на все 99% случаев дезинформация.

Читать полностью
В США человеку пересадили искусственное сердце и почку свиньи

В США человеку пересадили искусственное сердце и почку свиньи

В США 54-летней Лизе Пизано, страдающей сердечной недостаточностью и терминальной стадией заболевания почек, впервые в мире выполнили комбинированную пересадку искусственного сердечного насоса и генетически модифицированной свиной почки.

Читать полностью

Общество

Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы

Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы

Врач Анна Белоусова прокомментировала запрет врачам выписывать антибиотики при ОРВИ.

Читать полностью
Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении

Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения.

Читать полностью

Новости