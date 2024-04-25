Skoda представила виртуальный суперкар для видеоигры Gran Turismo, названный Skoda Vision Gran Turismo. Этот одноместный суперкар с футуристичным дизайном вдохновлён гоночным автомобилем 1100 OHC Spider 1957 года.
Суперкар обладает мощностью 1088 лошадиных сил, благодаря четырем электромоторам. Автомобиль выделяется своими активными аэродинамическими элементами, минималистичной кабиной с ковшеобразным сиденьем и инновационной информационной системой. Спортивный режим и заряд батареи отображаются на сложном дисплее, который также показывает изображение с камер заднего вида. Суперкар оснащён полным приводом и независимой подвеской, а его моторы питаются от литий-ионной батареи емкостью 87 кВтч, сообщает Motor.
Фото: openverse.org/Ivan Radic (CC BY 2.0 license)
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