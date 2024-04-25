Беларусь обвинила Литву в атаках на Минск с помощью дронов, но Литва продолжает это отрицать

Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис сообщил, что атака литовских дронов на территорию Беларуси - это на все 99% случаев дезинформация.
Тем не менее, глава КГБ РБ Иван Тертель заявил, что некоторые беларусские территории (в том числе и Минск) были атакованы беспилотными летательными аппаратами, командование над которыми осуществляют литовские власти.
Но Литва категорически отрицает данные атаки, считая все это ложной и недостоверной информацией.
Фото: https://overclockers.ru
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