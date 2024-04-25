Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.04.2024 : 92,1314
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.04.2024 : 98,7079
Беларусь обвинила Литву в атаках на Минск с помощью дронов, но Литва продолжает это отрицать
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:22

Беларусь обвинила Литву в атаках на Минск с помощью дронов, но Литва продолжает это отрицать

Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис сообщил, что атака литовских дронов на территорию Беларуси - это на все 99% случаев дезинформация.

Тем не менее, глава КГБ РБ Иван Тертель заявил, что некоторые беларусские территории (в том числе и Минск) были атакованы беспилотными летательными аппаратами, командование над которыми осуществляют литовские власти.

Но Литва категорически отрицает данные атаки, считая все это ложной и недостоверной информацией.

Фото: https://overclockers.ru

Мир

Skoda продемонстрировала суперкар для Gran Turismo

Skoda продемонстрировала суперкар для Gran Turismo

Skoda представила виртуальный суперкар для видеоигры Gran Turismo, названный Skoda Vision Gran Turismo. Этот одноместный суперкар с футуристичным дизайном вдохновлён гоночным автомобилем 1100 OHC Spider 1957 года.

Читать полностью
В США человеку пересадили искусственное сердце и почку свиньи

В США человеку пересадили искусственное сердце и почку свиньи

В США 54-летней Лизе Пизано, страдающей сердечной недостаточностью и терминальной стадией заболевания почек, впервые в мире выполнили комбинированную пересадку искусственного сердечного насоса и генетически модифицированной свиной почки.

Читать полностью

Общество

Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении

Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения.

Читать полностью
Офтальмолог Коновалов: частичная потеря зрения требует срочного посещения врача

Офтальмолог Коновалов: частичная потеря зрения требует срочного посещения врача

Офтальмолог Михаил Коновалов в передаче "Жить здорово!" подчеркнул необходимость срочной медицинской помощи при частичной потере зрения, так как это может быть признаком серьезного заболевания, включая тромбоз глазной или сонной артерии.

Читать полностью

Новости