Беларусь обвинила Литву в атаках на Минск с помощью дронов, но Литва продолжает это отрицать

Представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис сообщил, что атака литовских дронов на территорию Беларуси - это на все 99% случаев дезинформация.

Тем не менее, глава КГБ РБ Иван Тертель заявил, что некоторые беларусские территории (в том числе и Минск) были атакованы беспилотными летательными аппаратами, командование над которыми осуществляют литовские власти.

Но Литва категорически отрицает данные атаки, считая все это ложной и недостоверной информацией.

Фото: https://overclockers.ru