ВС РФ могут организовать наступление с новых позиций под Бахмутом

Переданные отрядами ЧВК "Вагнер" под контроль Минобороны РФ населенные пункты к северу от Бахмута могут стать плацдармом для наступления.

Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и Яковлевка, освобожденные "вагнеровцами", накануне вошли в зону ответственности ВС РФ. Об этом сообщил глава и создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В итоге вся линия боевого соприкосновения к северу от Бахмута отдана военным. Это позволяет "музыкантам" сконцентрироваться на боях за город, где они продолжают успешно сокращать численность войск противника. Также это открывает новые возможности для Минобороны.

Новые рубежи, переданные армейским подразделениям, идеально подходят для наступления по нескольким направлениям. В сторону Северска через взятие Федоровки, Переездного и Раздоловки, а также в сторону Орехово-Васильевки и далее по направлению к Краматорску и Славянску.