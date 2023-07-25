К тренировкам с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии приступили подразделения инженерных войск и РХБЗ

Минобороны Белоруссии сообщает о присоединении к занятиям со специалистами ЧВК "Вагнер" подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

В рамках продолжения обучения белорусских военных инструкторами ЧВК "Вагнер" к занятиям приступили новые подразделения. Минобороны Белоруссии сообщает, что к тренировкам приступили военные связисты, подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск. Совместно с ЧВК "Вагнер" они реализуют дорожную карту по военной подготовке. Отдельное внимание уделяется вопросам обеспечения "живучести" бойцов во время боевых действий.

"Части и подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают проводить совместные занятия с участием инструкторов компании "Вагнер". К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части, а также подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, связи", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" в течении недели проводили тренировки военнослужащих сил спецоперации на полигоне Брестский. Также "вагнеровцы" провели занятия с подразделениями территориальной обороны Белоруссии в Осиповичах, Могилевской области. Участники занятий высоко оценили профессионализм инструкторов и пользу от тренировок. В Минобороны Белоруссии заявили о выработке четкого алгоритма взаимодействия и передачи боевого опыта между военнослужащими и бойцами "Вагнера".

Напомним, при передаче флага ЧВК "Вагнер" с бывшей базы в поселке Молькино в Белоруссию, глава группы Евгений Пригожин не исключил возможности возвращения "музыкантов" в зону специальной военной операции.