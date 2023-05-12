Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее двух километров Бахмута

Бойцы ЧВК "Вагнер" в пятницу, 12 мая, заняли еще 40 тыс. метров, сообщил основатель компании Евгений Пригожин. Заявление предпринимателя опубликовано его пресс-службой.

Во время перемещения бизнесмена подразделения "музыкантов" продвинулись до 200 метров на различных направлениях. Под контролем противника остается меньше двух квадратных километров, обратил внимание Пригожин.

Ранее бизнесмен сообщил, что ЧВК "Вагнер" продвинулась до 400 метров. Площадь продвижения составила 132 тыс. квадратных метров. При этом Министерство обороны России утратило территории с правого фланга. Число квадратных километров в данный момент устанавливается.