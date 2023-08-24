Никаких заявлений совет командиров ЧВК "Вагнер" не делал – "Разгрузка Вагнера"

Телеграм-канал "Разгрузка Вагнера", который связывают с действующими бойцами группы, просит дружественные СМИ и каналы не распространять непроверенную информацию о произошедшей накануне трагедии с крушением самолета в Тверской области, на котором, по предварительным данным, находился глава группы Евгений Пригожин.
Также авторы опровергли информацию о якобы заявлениях, сделанных командирами ЧВК "Вагнер", которые распространяются в Сети.
"Друзья. Еще раз хотим напомнить о том, что появившиеся заявления якобы от командиров ЧВК Вагнер являются фейком. Никто из наших командиров, публично и не публично ничего не заявлял. Просим доверять только нашим официальным источникам", - отмечают авторы.
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