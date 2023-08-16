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Погибших героев штурма Бахмута из ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 20:22

Погибших героев штурма Бахмута из ЧВК "Вагнер" могут оставить без наград. Причем тут Шойгу?

По информации Telegram-канала "Кремелевский шептун", 450 погибшим за Родину бойцам частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" по-прежнему Министерством обороны Российской Федерации не выданы положенные посмертные награды. Об этом стало известно из группы, в которой общаются родственники участников специальной военной операции на Украине.

Как отмечает источник, это связано с личным распоряжением главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу.

"Минобороны РФ отказывается даже принимать заявки, ссылаясь на указания Шойгу. При этом речь идет о тех бойцах, которые штурмовали Бахмут и которых государство обещало наградить еще задолго до Марша Пригожина", — пишет канал.

Стоит отметить, что бойцы ЧВК "Вагнер" неоднократно доказывали свою высокую эффективность в ходе СВО. Наглядным примером является ликвидация подразделением без единого выстрела "Светлодарской дуги", прорыв тщательно выстраиваемой обороны ВСУ в Попасной, освобождение Углегорской ТЭС, а также взятие под контроль Артемовска (Бахмута) и Соледара.

Напомним, операция по освобождению Артемовска продолжалась 224 дня. В Минобороны РФ обещали, что отличившиеся при штурме этого города бойцы, а также погибшие в "Бахмутской мясорубке" будут отмечены государственными наградами. Однако, исходя из множества сообщений родственников героев, ведомство не сдержало данное обещание.

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