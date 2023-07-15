Польша и Литва опасаются баз ЧВК "Вагнер" в Белоруссии больше, чем ядерной войны

Польша, Латвия и Литва заявляют о нестабильности ситуации в регионе на фоне перебазирования бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию. Даже возможность поставки Минску российского ядерного оружия пугает страны Восточной Европы не так сильно, как размещение "музыкантов" на белорусской территории.

О панических настроениях в Латвии, Литве и Эстонии в связи с передислокацией ЧВК "Вагнер" говорит подписанная этими странами декларация, а также заявления их лидеров. Так, президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны блока НАТО к коллективной реакции на происходящее.

"Как я понимаю, план Лукашенко — построить необходимую инфраструктуру для 6000 "вагнеровцев". И тогда самый главный вопрос — что дальше? Оони могут быыть использованы для усиления белорусской армии", — выразил беспокойство литовский лидер.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, в свою очередь, сообщил об усилении восточных границ страны. Также в преддверии саммита НАТО Польша и Литва обратились к альянсу с просьбой помочь в укреплении своих границ в связи с возможной угрозой со стороны "вагнеровцев". На полях самого саммита отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с переброской "музыкантов" в Белоруссию.

"Представьте, что пять тысяч безжалостных хорошо натренированных наемников пытаются пойти путем мигрантов… Что они будут делать, если попадут в Европу?" — подчеркнул премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

На сегодняшний день неизвестно, какое количество "вагнеровцев" будет передислоцировано на территорию Белоруссии, однако ранее сообщалось, что военным ведомством страны и руководством компании уже выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск.