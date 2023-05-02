Журналисты собрали доступную информацию по российским частным военным компаниям. Оказалось, что помимо ЧВК "Вагнер" в России существуют и другие подобные структуры, которые также, как и "музыканты" должны помогать нашей стране в ведении спецоперации.

Созданная для охраны объектов корпорации "Стройтрансгаз" в Сирии ЧВК "Редут" вступила в боевые действия спецоперации в самом ее начале. "Редутовцы" наступали на Станицу Луганскую вместе с армейскими подразделениями, но позднее после ухода ВС РФ из-под Киева из-за потерь большая часть сотрудников переметнулась на контрактную службу в Минобороны РФ.

Другая, связанная с МО структура — ЧВК "Патриот". Подобно "Редуту" она начинала работу на территории Сирии. Участие "патриотов" в СВО не было успешным. Бойцы этого подразделения пытались штурмовать Угледар, но так и не добились желаемого результата.

В спецоперации также участвовала созданная "Газпромом" ЧВК "Поток". Бойцы компании не только не внесли свой вклад в ход спецоперации, но и подвели своих под Бахмутом. Сотрудники этой ЧВК должны были удерживать позиции на левом фланге "музыкантов", но отошли в тыл, открыв направление для наступления ВСУ. "Вагнеровцам" фактически пришлось спасать коллег, а по поводу этого провала даже высказался Евгений Пригожин, отметив, что создание эффективной военной компании — это серьезная работа, требующая системного подхода и тщательного подбора кадров.

Подводя итоги, журналисты пришли к выводу, что попытки создать военную структуру, похожую на ЧВК "Вагнер" в России, пока не увенчались успехом. Не помогают ни заоблачные зарплаты, ни связи с военными. В то же время, "вагнеровцы" продолжают делать свою работу, освобождая территорию Донбасса, занятую ВСУ, тем самым приближая нашу страну к победе в СВО.