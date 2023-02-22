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Эксперт рассказал, как запрет вербовать заключенных в ряды
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  • Опубликована сегодня в 10:33

Эксперт рассказал, как запрет вербовать заключенных в ряды "вагнеровцев" отразится на ситуации в зоне СВО

Ситуация в зоне специальной военной операции может ухудшиться из-за введённого Министерством обороны России запрета частной военной компании "Вагнер" вербовать заключенных, заявил певец и волонтёр Владимир Курский.

"Запрет осужденным воевать в ЧВК "Вагнер", воевать за свою Родину, свой дом, свою семью, негативно отразится однозначно", — отметил эксперт.

Волонтёр объяснил решение Минобороны тем, что ведомство могла смутить высокая эффективность "вагнеровцев". Он также обратил внимание, что заключенные не будут столь же массово вступать в ряды Минобороны из-за укоренившихся "арестантских правил".

О приостановке набора заключенных в ЧВК "Вагнер" на прошлой неделе объявлял ее основатель Евгений Пригожин. СМИ, в свою очередь, связывали решение Минобороны РФ с желанием ведомства принудительно перебрасывать людей из мест лишения свободы на фронт.

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