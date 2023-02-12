"Нет никаких специальных подразделений": Пригожин объяснил, что рядом с Бахмутом находятся только бойцы ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на появившуюся в медиа новость об освобождении Красной Горы. Предприниматель сообщил, что этот населенный пункт взяли бойцы ЧВК "Вагнер" самостоятельно. При этом, уверен он, в Бахмуте и вокруг него на 50 километров нет никого кроме "музыкантов", так что и его вагнеровцы будут атаковать и возьмут только своими силами.
"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная Гора.
После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК "Вагнер", безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут", — приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".
В заключение он сказал, что "оркестру" лавры чужих побед без надобности, поэтому их нет ни на севере, ни на юге. И если скажут, что ЧВК "Вагнер" взяла Угледар — это неправда, подытожил бизнесмен.
Вдобавок к этому текстовому сообщению пресс-служба обнародовала еще аудиосообщение предпринимателя и видеоролик по теме.
До этого Пригожин информировал о том, что штурмовые бригады ЧВК "Вагнер" взяли под полный контроль территорию населенного пункта Соледар. Причем по его словам, солдаты ВСУ отважно и самоотверженно бились за город, а не бежали оттуда массово, как об этом писали в некоторых СМИ.
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