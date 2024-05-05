Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил новый праздник - теперь в России будут отмечать День Математика. Приурочен он будет к первому декабря, сообщается на сайте правительства РФ.
- Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря - день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского, - говорится в тексте. - Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.
Впервые такое предложение было вынесено в ноябре 2023 года, во время Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики. С инициативой выступил ректор МГУ Виктор Садовничий.
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