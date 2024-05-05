Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 91,6918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 98,5602
В России собираются учредить День математика
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:23

В России собираются учредить День математика

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил новый праздник - теперь в России будут отмечать День Математика. Приурочен он будет к первому декабря, сообщается на сайте правительства РФ.

- Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря - день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского, - говорится в тексте. - Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

Впервые такое предложение было вынесено в ноябре 2023 года, во время Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики. С инициативой выступил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Мир

Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо

Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил нынешнюю администрацию Белого дома с гестапо, назвав ее "самой коррумпированной в истории страны".

Читать полностью
Западные издания сравнили рост авиаперевозок в России с провалом санкций

Западные издания сравнили рост авиаперевозок в России с провалом санкций

В частности, на этом акцентировало внимание издание Die Welt.

Читать полностью

Общество

Врач-кардиолог Соколов сообщил, что одышка в покое может указывать на легочную гипертензию

Врач-кардиолог Соколов сообщил, что одышка в покое может указывать на легочную гипертензию

Кардиолог Денис Соколов предупреждает, что одышка в покое может быть признаком жизненно опасного состояния, известного как легочная гипертензия.

Читать полностью
Врач-ревматолог Гульева рассказала об особенностях боли в суставах при псориазе

Врач-ревматолог Гульева рассказала об особенностях боли в суставах при псориазе

Псориаз может вызывать псориатический артрит, который поражает 10-40% пациентов и может проявляться даже без видимых кожных симптомов.

Читать полностью

Новости