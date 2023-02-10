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Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 23:09

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена внутренняя идеология ЧВК "Вагнер". Разговор журналиста с предпринимателем опубликован на ресурсах проекта WarGonzo.

"Идеология ЧВК "Вагнер" в том, что это коллектив, в котором есть идеальное управление; идеология в том, что каждый командир слышит своего бойцы "снизу"; идеология в том, что есть возможность расти вверх, пока до "потолка" не упрешься; идеология в том, что ты — человек с повышенным количеством адреналина, который нужен своему коллективу и своей стране. Поэтому, когда Родина нас позвала, то в африканских панамках ребята приехали, собравшись за два дня, и тут же пошли в боевую работу", — заявил Пригожин.

Пегов отметил особое отношение бойцов ЧВК "Вагнер" к смерти и сражениям. Бизнесмен подтвердил: музыканты цинично относятся к гибели в бою:

"Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими".

Ранее Пригожин в составе авиакрыла ЧВК "Вагнер" на позиции штурмана провел бомбометание по позициям ВСУ. После вылета он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и вызвал его на воздушную дуэль, предложив поставить на кон Бахмут (бывший Артемовск).

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