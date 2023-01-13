"Избегать, как черт ладана": Пригожин прокомментировал намерение запретить словосочетание ЧВК "Вагнер" в СМИ

Амбициозные планы Госдепартамента США едва ли можно считать серьезной проблемой для ЧВК "Вагнер" в сравнении с разного рода "внутривидовой борьбой", заявил предприниматель Евгений Пригожин.

В комментарии журналистам, который приводит пресс-служба компании "Конкорд", он отметил, что Вашингтон можно считать "серьезным противником", который все же не является ключевым.

"Значительный урон ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах", — сказал бизнесмен.

По его мнению, вышеперечисленные факторы представляют для ЧВК "Вагнер" куда большую угрозу. В частности, Пригожин указал на попытки запретить любое упоминание ЧВК "Вагнер" в различных масс-медиа.

"Ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК "Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана", — уточнил предприниматель.

В связи с этим он призвал поддержать бойцов, которые выполняют тяжелые задачи в зоне боевых действий на фоне того, как другие пытаются украсть их победы и принизить заслуги.