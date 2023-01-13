"Избегать, как черт ладана": Пригожин прокомментировал намерение запретить словосочетание ЧВК "Вагнер" в СМИ

Амбициозные планы Госдепартамента США едва ли можно считать серьезной проблемой для ЧВК "Вагнер" в сравнении с разного рода "внутривидовой борьбой", заявил предприниматель Евгений Пригожин.
В комментарии журналистам, который приводит пресс-служба компании "Конкорд", он отметил, что Вашингтон можно считать "серьезным противником", который все же не является ключевым.
"Значительный урон ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах", — сказал бизнесмен.
По его мнению, вышеперечисленные факторы представляют для ЧВК "Вагнер" куда большую угрозу. В частности, Пригожин указал на попытки запретить любое упоминание ЧВК "Вагнер" в различных масс-медиа.
"Ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК "Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана", — уточнил предприниматель.
В связи с этим он призвал поддержать бойцов, которые выполняют тяжелые задачи в зоне боевых действий на фоне того, как другие пытаются украсть их победы и принизить заслуги.
Линия "Спроси Вагнер" ответила на запрос о пропавших в Соледаре британцах
Горячая линия "Спроси Вагнер" получила запрос с просьбой найти двух граждан Великобритании, пропавших в Соледаре.
"Фактически сеть подземных городов": Пригожин назвал главные особенности Бахмутских шахт
Бахмут является важнейшей точкой Восточного фронта для хода спецоперации ВС РФ на Украине. В чем его особенность, в беседе с изданием Newsinfo рассказал предприниматель Евгений Пригожин.
Власти Петербурга пиарятся на теме "помощи" блокадникам
Команда губернатора Александра Беглова уделяет внимание пожилым петербуржцам только перед памятными датами. На это обратили внимание городские СМИ.
Помогает только Бастрыкин - Смольный на фоне сокращения финансовой помощи НКО пиарится на "заботе" о блокадниках
Совсем скоро Петербург отметит 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. Губернатор Петербурга Александр Беглов и чиновники Смольного снова вспомнят об уважаемых жителях города — блокадниках.