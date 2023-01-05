Первая группа отработавших контракт с ЧВК "Вагнер" заключенных вернулась домой в сопровождении Пригожина

Бизнесмен Евгений Пригожин напомнил бойцам о втором шансе и предостерег от совершения правонарушений.
Группа бывших заключенных, чей контракт с ЧВК "Вагнер" подошел к концу, вернулась в Россию. Бойцов сопроводил Евгений Пригожин, который наградил мужчин медалями "За отвагу". Для некоторых из них это уже не первые знаки отличия, отдельное внимание бизнесмен уделил раненым.
Петербургский предприниматель предостерег бывших заключенных от нарушения законодательства. Он отметил, что жизнь подарила мужчинам второй шанс, который не стоит упускать.
"Кого-то я вижу последний раз, а с кем-то увидимся еще не раз. Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали Родину, все были готовы погибнуть за эти 180 дней, и не было ни дня, который был бы легче чем все остальные. Теперь надо держать себя в руках", — заявил Пригожин.
Некоторые бойцы намерены вернуться в ряды ЧВК "Вагнер" после отдыха. Пригожин отметил, что двери подразделения для них всегда открыты.
Известно, что многие российские мужчины выразили желание защищать интересы Родины находясь в местах ограничения свободы. Они заключили контракт с ЧВК "Вагнер" на полгода, после отработки которого получили помилование.
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