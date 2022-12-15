Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили зачистку населенного пункта Яковлевка и его окрестностей, сообщает автор Telegram-канала "Брюссельский связной", военкор Александр Симонов.
По словам корреспондента, подразделения "оркестра" освободили населенный пункт, фактически открыв себе дорогу на Соледар.
"Только что мне сообщили, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили зачистку Яковлевки и ее окрестностей. Сейчас в населенный пункт заходят подразделения второго эшелона", — написал он.
Симонов напомнил, что основные силы противника были выбиты из Яковлевки 7 декабря. Тем не менее в ходе зачистки были обнаружены отдельные очаги сопротивления.
Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают наступление на группировку ВСУ на Бахмутском направлении. Ожесточенные бои ведутся в городской черте, параллельно "музыканты" освобождают населенные пункты, окружающие Бахмут.
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